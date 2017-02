Internationale Beziehungen sind im Grunde immer auch interkulturelle Beziehungen. Aber wie lässt sich die Rolle kultureller Faktoren im Ablauf internationaler Politik angemessen erfassen? In den Sozialwissenschaften hat in den vergangenen 20 Jahren fast flächendeckend eine Hinwendung zu kulturellen Faktoren stattgefunden ("cultural turn"). Auch im Bereich der Analyse internationaler Politik hat es dazu prominente Beiträge gegeben, etwa Samuel Huntingtons These vom kommenden "Kampf der Kulturen". Auf der Grundlage eines neuen Studienkurses der FernUniversität in Hagen stellt der Vortrag Überlegungen dazu an, wie unterschiedliche kulturelle Phänomene (wie Nationalismus, Religion, Völkerrecht) den Ablauf internationaler Politik mit prägen. Mit aktuellen Beispielen richtet sich der Vortrag gerne und gerade auch an ein interessiertes nichtakademisches Publikum.



Dr. Martin List ist Akademischer Oberrat im Lehrgebiet Internationale Politik an der FernUniversität in Hagen.

Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit der SENAKA (Seniorenakademie Arnsberg, nähere Infos hier: www.arnsberg.de/senaka/ ), herzlich zur Teilnahme eingeladen sind Interessentinnen und Interessentinnen aller Altersklassen.



Bitte melden Sie sich zu der Veranstaltung an. Anmeldungen bei der VHS Arnsberg-Sundern, telefonisch unter 02931/13464 oder per E-Mail vhs@vhs-arnsberg-sundern.de oder über Studienzentrum Arnsberg, bitte online-Anmeldefunktion benutzen.