Die "Wochen der Studienorientierung" sind eine gemeinsame Initiative des Wissenschaftsministeriums, des Schulministeriums, der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit und der NRW-Hochschulen. Dankeben beteiligen sich auch die Arbeitsagenturen in NRW an den Orientierungswochen.

Das Team des Studienzentrums lädt Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen, Eltern, Interessentinnen und Interessenten ein, sich umfassend über die Möglichkeiten eines Studiums an der FernUniversität zu informieren. Neben der Vorstellung des Studienangebots gibt es Informationen zum Studienablauf und zu den Besonderheiten eines Fernstudiums, welches durchaus eine Alternative zum Präsenzstudium sein kann. Ein Studium an der FernUniversität kann auch parallel zu einer Berufsausbildung, einem Auslandsaufenthalt oder einem sozialen Jahr begonnen werden.

Die FernUniversität in Hagen ist mit weit über 70.000 Studierenden die größte Universität in Deutschland. Sie bietet über 20 Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Fachgebieten Kultur- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Informatik, Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft.

Im Rahmen der Veranstaltung gibt Herr Torsten Milinski, Berater für akademische Berufe und Berufsberater für Abiturientinnen und Abiturienten der Agentur für Arbeit Arnsberg, aktuelle Einschätzungen zum Arbeitsmarkt für akademische Berufe, es werden Alternativen zum Numerus Clausus aufgezeigt und Möglichkeiten vorgestellt, wie Wartezeiten bis zur Aufnahme in einen Wunschstudiengang sinnvoll überbrückt werden können.

Darüber hinaus werden Hinweise zu online-Informationen bzgl. Studienplätze, duale Studiengänge und Ausbildungsplätze gegeben.

Es besteht Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und zur Vereinbarung von individuellen Beratungsterminen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.