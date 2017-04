Veranstaltung

Messe: Studieren in Berlin und Brandenburg

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 21.04.2017 10:00 - 18:00 Studienberatung des RZ Berlin

Am 21.04.2017 können Sie sich beim Team des Regionalzentrum Berlin der FernUniversität über die Bachelor- und Masterstudiengänge der FernUniversität in Hagen informieren.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige öffentlich-rechtliche FernUniversität im deutschsprachigen Raum. Wer neben dem Beruf einen Hochschulabschluss anstrebt, ist an der FernUniversität genau richtig. Sie stellt mit ihrem sehr flexiblen Studiersystem eine attraktive Alternative zu einem Präsenzstudium dar. Das Angebot an Bachelor- und Masterabschlüssen ist umfangreich und bewegt sich wissenschaftlich auf höchstem Niveau. Auch für beruflich Qualifizierte ohne Abitur steht die FernUniversität offen.

Der Eintritt ist kostenlos.

Weitere Informationen unter : Studieren in Berlin und Brandenburg

Veranstaltungsort:

Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur

Friedrichstr. 176-179, 10117 Berlin

U-Bahnhof Französische Straße