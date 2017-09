Veranstaltung

Exkursion in die Staatsbibliothek mit der Berliner Gruppe des Absolventenkreises

für Absolventen / Absolventinnen und für Studierende

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 06.10.2017 18:00 - 19:00 Alumni Staatsbibliothek, Potsdamerstr. 33, Eingangshalle, Hauptgebäude

Liebe Studierende, liebe Alumni,

die Staatsbibliothek am Potsdamer Platz hat viele treue Leser. Harald S. (der „wilde Leser“) sagt: „Für mich, den notorischen Bibliotheksgänger, ist dies kein Ort, um konkrete Aufgaben zu erfüllen, sondern eine Lebensform, eine Art Irrgarten.“

Am 6. Oktober um 18 Uhr möchte ich Euch gerne in diesen Irrgarten entführen. Wir werden uns die Lesesaallandschaften von Hans Scharoun anschauen, die Staatsbibliothek als Filmort wahrnehmen und einen Blick hinter die Kulissen in Büroräume und das Magazin werfen.

Wir treffen uns im Gebäude Potsdamer Str. 33 in der Eingangshalle (Haupteingang), an der Info-Tafel.

Am besten erreicht Ihr die Stabi über die S-Bahn/U-Bahn Potsdamer Platz. Ihr könnt auch mit dem Bus direkt vor die Eingangstür fahren (M 85, M 48).

Dauer: ca. 1 Stunde

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Bitte meldet Euch per Mail bis zum 30.09.2017 an.

Email: fernalumni.berlin@gmail.com

Betreff: Stabi Anmeldung + "Name"

Ansprechpartner: Steffi