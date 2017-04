Zum Semesterbeginn bieten wir am Samstag eine offene Beratung - vor Ort in Bonn und telefonisch - rund um das Fernstudium an.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur Semesterplanung, Lerntechniken, Zeitmanagement, Bibliotheksnutzung usw.

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, ggf. kann es zu kurzen Wartezeiten kommen.