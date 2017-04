Studieren neben dem Beruf

Informationsveranstaltung für Studieninteressierte und Studierende bei der VHS Troisdorf

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Do, 11.05.2017 18:00 - 20:15 Herr Thrun-Seuster VHS Troisdorf; Forum: Sozialraum

Die FernUniversität in Hagen bietet Bachelor- und Master-Abschlüsse in Kultur- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsinformatik, Rechtswissenschaft vom Bachelor zum Master of Laws und bis zur Ersten Juristischen Prüfung, in Mathematik und Informatik an. Mit der beruflichen Qualifizierung kann man auch ohne Abitur studieren. Während des Studiums erhalten Sie Studienmaterial und viele Betreuungsangebote über das Internet oder in den Regionalzentren der FernUniversität.

Der Referent ist seit vielen Jahren Studienberater im Regionalzentrum Bonn an der FernUniversität in Hagen. Er wird das Angebot der FernUniversität präsentieren und gerne Ihre Fragen beantworten. Wie sieht der Alltag des Fernstudiums aus? Wie lässt sich ein Studium in Teilzeit neben Arbeit und Familie realisieren?

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS Troisdorf statt und ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über deren Intertseite (Link zur VHS Troisdorf).