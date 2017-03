Veranstaltung

women&work - Deutschlands größter Messekongress für Frauen

Regionalzentrum Bonn am Messestand im Forum Weiterbildung W31/32

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Sa, 17.06.2017 09:30 - 18:00 World Conference Center Bonn/Erweiterungsbau, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn, Messestand Forum Weiterbildung W31/W32

Am Samstag, 17. Juni 2017 findet zum 7. Mal im World Conference Center Bonn die größte Frauenmesse women&work, eine Karriere-Messe und Kongress, statt. Die women&work ist eine wichtige Plattform für Frauen zum Informationsaustausch und die Vernetzung untereinander. Kongressschwerpunkt 2017 ist das Thema: "Veränderung und Transformation".

Ob Studentin, Absolventin, erfahrene Fachfrau, Wiedereinsteigerin, Führungskraft oder einfach nur ambitioniert - auf der women&work können Besucherinnen 100 TOP-Arbeitgeber treffen, mehr als 50 Vorträgen folgen, sich beim Speedmentoring austauschen und sich auf optimale Bewerbung vorbereiten. Der Besuch der Messe ist kostenfrei. Die Messe öffnet um 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr.

Auch die FernUniversität in Hagen nimmt mit dem Regionalzentrum Bonn zum wiederholten Male an dieser Messe teil. Sie finden uns im Forum Weiterbildung an den Messeständen W31 und W32.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand. Weitere Informationen zum Kongress finden Sie hier.

