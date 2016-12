Veranstaltung

Auch 2017 nimmt das Regionalzentrum Bonn der FernUniversiät in Hagen an der 17. Bonner Hochschulmesse teil.

Die Bundesagentur für Arbeit ist Veranstalter der Hochschulmesse Bonn. Die Hochschulmesse bietet für studieninteressierte Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die regionalen Studienangebote der verschiedenen Hochschulen. An unserem Infostand stellen wir Ihnen das Studiensystem und die Studiengänge der FernUniversität in Hagen vor.

Bei Auslandsaufenthalten oder paralleler Berufsausbildung ist das Fernstudium eine der Möglichkeiten gleichzeitig ein Studium zu absolvieren.

Link zum Programm

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!