Veranstaltung

MASTER AND MORE 2017

Regionalzentrum Bonn auf der Messe in Köln

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 01.12.2017 09.00 - 16.00 Regionalzentrum Bonn Messegelände XPost Gladbacher Wall 5 50670 Köln

​Am 01.12.2017 finden Sie das Regionalzentrum Bonn an einem Messestand der MASTER AND MORE in Köln. Wir informieren über die Angebote in den Masterstudiengängen an der FernUniversität in Hagen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige öffentlich-rechtliche Fernuniversität im deutschsprachigen Raum. Mit dem sehr flexiblen Studiersystem mit Elementen des Selbststudiums, Online-Aktivitäten und Präsenzphasen bietet sie eine attraktive Alternative zum Präsenzstudium. Ob mit Abitur oder beruflich qualifiziert, ob nebenberuflich oder neben der Familienarbeit ermöglicht die FernUniversität berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge.

Weitere Informationen zur Messe, Anreise und den Vorträgen finden Sie unter: MASTER AND MORE Köln

