Studieren neben dem Beruf

Informationsveranstaltung für Studieninteressierte und Studierende bei der VHS Bonn

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Di, 14.11.2017 18:00 - 20:00 Herr Thrun-Seuster VHS Bonn, Raum 2.60

Die FernUniversität in Hagen bietet die Möglichkeit nebenberuflich zu studieren. Es können Bachelor- und Master-Abschlüsse in den folgenden Fächern erreicht werden: Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik, Informatik, Mathematik, Rechtswissenschaft, Bildungswissenschaft, Kulturwissenschaft sowie in dem Studiengang Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie und im Studiengang Psychologie.

Wie sieht der Alltag im Fernstudium aus? Welche Rolle spielt die Online-Betreuung?

Der Dozent ist seit vielen Jahren Studienberater im Regionalzentrum Bonn an der FernUniversität in Hagen und mit dem Alltag und den Strukturen der Studiengänge vertraut.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der VHS Bonn statt und ist kostenpflichtig. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über deren Internetseite (Link zur VHS Bonn).