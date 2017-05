Veranstaltung

Die BerufsInfobörse ist eine Kooperationsveranstaltung des Berufskollegs Meschede mit der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft und der kommunalen Wirtschaftsförderung

Bis zu 70 Aussteller informieren im Rahmen der Messe über die Themen Ausbildung, Studium, Berufseinstieg und lokale Unternehmens- und Karriereangebote.

Das Studienzentrum Arnsberg (am Freitag, 22.09.) und das Informations- und Beratungszentrum Brilon (am Samstag, 23.09.) der FernUniversität beraten am Infostand über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten an der FernUniversität in Hagen.

