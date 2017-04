Abitur und was dann? Diese Frage haben sich mit Sicherheit schon viele gestellt, eine allgemeine Antwort kann man nicht geben.



Die Unternehmen der Region sind zukünftig mehr denn je auf gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte angewiesen. Der demographische Wandel und die zunehmende Abwanderung junger Menschen stellt eine große Herausforderung dar.

Im Rahmen der Ausbildungs-/Studienbörse "Top-Nachwuchs für Top Firmen"

am Mittwoch, 21. Juni 2017 in Hallenberg soll gezeigt werden, dass es auch in unserer Region zahlreiche Top-Unternehmen mit hervorragenden beruflichen Perspektiven gibt.

Seit 2012 gibt es das jährliche Angebot der Ausbildungs- bzw. Studienbörse der Städte Brilon, Marsberg, Medebach, Olsberg, Winterberg und Hallenberg. Die Veranstaltung wird speziell für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Berufskollegs der Region durchgeführt.



Wir laden Sie herzlich ein, den Messestand des Informations- und Beratungszentrums Brilon (IBZ) der FernUniversität im Rahmen dieser Messe zu besuchen und sich ausführlich über die Angebote unserer Universität zu informieren. Es ist möglich, Termine für Einzelberatungen zu vereinbaren.