Veranstaltung

Die MASTER AND MORE Messe richtet sich an Studenten, Absolventen und Berufstätige auf der Suche nach der passenden Weiterbildung. Um das richtige Angebot zu finden, haben Messebesucher die Wahl aus über 1000 Masterstudiengängen aller Fachrichtungen, Vollzeit- und berufsbegleitende Masterprogrammen von Universitäten, Fachhochschulen und Business Schools aus ganz Europa.

Auch die FernUniversität in Hagen ist mit einem Messestand vertreten. Das Team des Regionalzentrums Coesfeld bietet den Messebesuchern persönliche Beratung am Messestand an. In Gesprächen haben Studieninteressierte die Gelegenheit, sich ausführlich über die Master-Studiengänge der FernUniversität in Hagen zu informieren und individuelle Fragen zu klären. Einzelberatungen können auch online vorangemeldet werden unter folgendem Link.

Die Messe ist von 09:00-16:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 5,- € ab der Tageskasse oder auch online 3,- €. Sie finden die Messe in der Mensa am Ring, 48149 Münster, Domagkstr. 61.

Weitere Informationen unter http://www.master-and-more.de/master-messe-muenster.html