Veranstaltung

Endspurt Einschreibung

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Mi, 31.01.2018 14:00 - 19:00 Barbara Köhne, Studienberatung Regionalzentrum Coesfeld

Die Einschreibungsfrist für das Sommersemester 2018 endet am 31. Januar 2018. Aus diesem Grund bietet das Regionalzentrum Coesfeld einen Beratungstag für alle Studieninteressierten an.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche FernUniversität im deutschsprachigen Raum. Wer neben dem Beruf einen Hochschulabschluss anstrebt, ist an der FernUniversität richtig. Sie stellt mit ihrem flexiblen Studiensystem eine attraktive Alternative zu einem Präsenzstudium dar. Das Angebot an Bachelor- und Masterabschlüssen ist umfangreich und bewegt sich wissenschaftlich auf höchstem Niveau. Auch für beruflich Qualifizierte ohne Abitur steht die FernUniversität offen.

Haben Sie noch Fragen rund um das Fernstudium? Zur Studienorganisation bzw. Studienverlauf oder zur Einschreibung? Gerne beraten wir Sie an diesem Tag, nehmen Ihre Einschreibungsunterlagen entgegen oder klären letzte Fragen – gern auch telefonisch.

Bitte vereinbaren Sie telefonisch im Regionalzentrum Coesfeld (Tel: 0 25 41 / 75 82) einen Termin!