Seit zehn Jahren ist das konzert theater coesfeld ein Ort der Begegnung für Menschen in der Region und es präsentiert sich als eines der modernsten Theater Europas. Es stellt architektonisch ein Novum dar, da es in einem einzigen Saal zwei Funktionen, die des Konzertsaals und die des Theatersaals, vereint. Vollkommen ohne rechten Winkel gestaltet, bietet der Zuschauersaal mit 623 Plätzen eine optimale Klangqualität und Akustik.

Sie sind (ehemalige) Studierende der FernUni in Hagen und möchten einen Blick hinter die Kulissen des konzert theater coesfeld werfen? Sehen, was sonst nur die Künstler, Regisseure und Techniker sehen? Sie möchten mehr über das Theater, seine Geschichte und das innovative Technikkonzept erfahren? Das alles können Sie gemeinsam mit dem Lokalen Absolventenkreis Coesfeld bei einer Führung durch das konzert theater coesfeld erleben.

Bitte melden Sie sich mit der Online-Anmeldung bis zum 02.11.2017 im Regionalzentrum Coesfeld an. Treffpunkt dieser Veranstaltung am Mittwoch, den 08. November 2017 um 16:15 Uhr, ist der Haupteingang des konzert theater coesfeld. Die Führung endet gegen 18:00 Uhr. Es wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 3,- € pro Person erhoben. Wir freuen uns auf Sie!

Übrigens: Im Anschluss an die Veranstaltung findet der „Offene FernUni-Treff“ im gegenüberliegenden Restaurant „Theateria“ statt.