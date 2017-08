Veranstaltung

Sie studieren an der FernUniversität in Hagen oder haben bereits Ihr Studium dort abgeschlossen? Arbeiten im oder mit dem Team des Regionalzentrums in Coesfeld? Dann möchten wir Sie zu unserem zweiten 'Winterfest' am Mittwoch, den 29.11.2017 von 18:00 - ca. 21:00 Uhr, herzlich einladen.

Mit dem Winterfest möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit bedanken und eine Gelegenheit für Kontakte zu anderen Studierenden, Absolventen und Mentoren der Region schaffen.

Genießen Sie den Abend in gemütlicher Runde! Für Getränke und ein kleines Catering ist gesorgt. Bitte melden Sie sich mit der untenstehenden Anmeldung an bis zum 25.11.2017.

Wir freuen uns auf Sie / Euch!