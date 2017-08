Veranstaltung

Mit individuellen Angeboten beteiligen sich Regional- und Studienzentren der FernUniversität in Hagen am Bundesweiten Fernstudientag.

Im Blickpunkt der Regional- und Studienzentren stehen die universitären Fernstudienangebote. Sie sind für Berufstätige, Auszubildende, Abiturientinnen und Abiturienten ebenso interessant wie für beruflich Qualifizierte ohne Abitur. Das höchst flexible Studiensystem der einzigen deutschsprachigen staatlichen FernUniversität wird zudem von immer mehr jungen Menschen im Bundesfreiwilligendienst und im freiwilligen sozialen Jahr genutzt.

Die FernUniversität bietet u.a. universitäre Bachelor- und Masterstudiengänge mit staatlichen Abschlüssen an. Studiert werden sie im Blended Learning, einem didaktisch wohl abgestimmten Mix aus schriftlichen Medien, elektronischen Datenträgern und dem Internet. Bei den Präsenzphasen, umfassenden Betreuungsangeboten und Kontaktmöglichkeiten mit Lehrenden und anderen Studierenden spielen auch die Regional- und Studienzentren eine bedeutende Rolle.

Am 2. März 2018, am Bundesweiten Fernstudientag, steht das Regionalzentrum Frankfurt der FernUniversität in Hagen allen interessierten Besucherinnen und Besuchern offen. Alle Fragen, die sich im Vorfeld stellen, können an diesem Tag angesprochen werden:

Was ist eigentlich ein Fernstudium und wie läuft es ab?

Welche Studiengänge gibt es?

Wie sieht das Studienmaterial aus?

10.00 - 19.00 Uhr: Offene Studienberatung

17.30 - 18.00 Uhr: Vortrag "Berufsbegleitend studieren - Das Studium an der FernUniversität in Hagen"