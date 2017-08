Veranstaltung

Die Fachleute der FernUniversität informieren nicht nur über die Studiengänge, die Wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote, den Studienablauf und die Besonderheiten des FernUni-Studiums, sondern auch über die Voraussetzungen, um mit und ohne Abitur zu einem Universitätsabschluss zu kommen.

Das Studienkonzept der FernUniversität bietet den Studierenden maximale örtliche und zeitliche Flexibilität, im berufsbegleitenden Teilzeit- wie im Vollzeitstudium. Dadurch ist es für alle Studieninteressierten eine interessante Alternative, die durch ihre Berufstätigkeit, familiäre Verpflichtungen, eingeschränkte Mobilität oder aus anderen Gründen keine Präsenzuniversität besuchen können oder wollen.

Studieren kann man an der FernUniversität bei entsprechender beruflicher Qualifikation auch ohne Abitur.

Die universitären staatlichen Bachelorabschlüsse qualifizieren für Masterstudiengänge, die ebenfalls von der FernUniversität angeboten werden. Studiert wird auf Basis einer speziellen Fernstudiendidaktik mit schriftlichen und digitalen Medien. Dabei spielen die Regional- und Studienzentren mit Präsenzangeboten, umfassender Betreuung und Kontaktmöglichkeiten eine bedeutende Rolle.

Am 14. Dezember 2017 steht das Regionalzentrum Frankfurt der FernUniversität in Hagen allen interessierten Besucherinnen und Besuchern offen. Alle Fragen, die sich im Vorfeld stellen, können an diesem Tag angesprochen werden:

Was ist eigentlich ein Fernstudium und wie läuft es ab?

Welche Studiengänge gibt es?

Wie sieht das Studienmaterial aus?

10.00 - 17.30 Uhr: Offene Studienberatung

17.30 - 18.00 Uhr: Vortrag "Berufsbegleitend studieren - Das Studium an der FernUniversität in Hagen"