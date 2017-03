Veranstaltung

Hagener Ausbildungsmesse

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 07.07.2017 08:30 - 16:00 SIHK Bildungszentrum und Kreishandwerkerschaft Hagen

Auch in diesem Jahr organisieren die agentur mark GmbH, die Kreishandwerkerschaft agen, der Märkische Arbeitgeberverband e.V. sowie die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen mit Unterstützung der Stadt Hagen und der Arbeitsagentur Hagen die Hagener Ausbildungsmesse.

Über 120 Unternehmen, Hochschulen und Bildungsdienstleister aus Hagen und Umgebung präsentieren am 7. Juli 2017 von 08:30 - 16:00 Uhr zahlreiche Berufsbilder und Studienmöglichkeiten. Erwartet werden wieder über 4000 Besucher.

Auch das Regionalzentrum Hagen der FernUniversität in Hagen ist mit einem eigenen Infostand vertreten und informiert zusammen mit den Ausbildungsleiterinnen über Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten an der FernUniversität in Hagen.

Veranstaltungsort:

SIHK-Bildungszentrum: Eugen-Richter-Str. 110, 58089 Hagen

Kreishandwerkerschaft Hagen: Handwerkerstr. 11, 58135 Hagen

Beide Adressen befinden sich auf dem selben Gelände im Gewerbegebiet Kückelhausen zwischen Wehringhausen und Haspe.

Weitere Informationen zur Ausbildungsmesse findne Sie unter:

https://www.ausbildungsmesse-hagen.de/