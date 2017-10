Veranstaltung

Bildungsmesse Hamm

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 17.11.2017 -

Sa, 18.11.2017 10:00 - 16:00 Team Region Hagen Zentralhallen Hamm, Ökonomierat-Peitzmeier-Platz 2-4, 59063 Hamm

Unter dem Motto "Hamm bildet" ist die Bildungsmesse Hamm 2017 die zentrale Informationsbörse für alle Aspekte rund um die Themen Ausbildung, Studium, Weiterbildung und Beruf. Zahlreiche Betriebe aus Hamm und Umgebung sowie Universitäten und Hochschulen präsentieren ihre Angebote rund um das das Thema Ausbildung, Studium, Weiterbildung und Beruf. Zudem informieren lokale und regionale Bildungsträger und Beratungsstellen über Weiterbildungsangebote und geben Orientierungshilfen zum lebensbegleitenden Lernen.

Das Regionalzentrum Hagen der FernUniversität in Hagen ist mit einem eigenen Infostand vertreten und informiert über die Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten an der FernUniversität in Hagen.

