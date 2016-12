Veranstaltung

Inhalt

Welche Ausbildung ist für mich die richtige? Welche Voraussetzungen muss ich für meinen "Traumjob" mitbringen? Ist Studieren eine Möglichkeit für mich? Und wie sieht es dann finanziell aus? Diese und viele weitere Fragen werden dir auf der Berufs- und Studienmesse Jump In 2016 beantwortet.

Die Studienberatung der FernUniversität in Hagen, Regionalzentrum Hamburg, berät dich individuell zu allen Fragen des Fernstudiums. Das Studienkonzept der FernUniversität bietet den Studierenden maximale örtliche und zeitliche Flexibilität, im berufsbegleitenden Teilzeit- wie im Vollzeitstudium. Dadurch ist es für alle Studieninteressierten eine interessante Alternative, die durch ihre Berufstätigkeit, familiäre Verpflichtungen, eingeschränkte Mobilität oder aus anderen Gründen keine Präsenzuniversität besuchen können oder wollen. Studieren kann man an der FernUniversität bei entsprechender beruflicher Qualifikation auch ohne Abitur. Die universitären staatlichen Bachelorabschlüsse qualifizieren für Masterstudiengänge, die ebenfalls von der FernUniversität angeboten werden. Studiert wird auf Basis einer speziellen Fernstudiendidaktik mit schriftlichen und digitalen Medien. Dabei spielen die Regional- und Studienzentren mit Präsenzangeboten, umfassender Betreuung und Kontaktmöglichkeiten eine bedeutende Rolle. Wir freuen uns auf Dich!