Veranstaltung

Self-Tracking und The Quantified Self sind Bezeichnungen für internetbasierte Praktiken der Selbstbeobachtung, die zunächst ein aufklärerisches Motto haben: „self knowledge through numbers“ (http://quantifiedself.com/about/).

Hiermit verknüpfen viele SelbstvermesserInnen emanzipative Potentiale des ‚Sich-selbst-Entdeckens‘ und der Kontrolle über Körper und Alltag, manche Beobachter dagegen einen weiteren Schub der quantifizierten Überwachung des Lebens.

Der Vortrag untersucht das Sich-Vermessen als Versuch einer zeitgenössischen Antwort auf Fragen der Identität, der Leistung und der Konkurrenz in der Gegenwartsgesellschaft.

Prof. Dr. Uwe Vormbusch

ist nach Professuren in Mainz und Trier seit 2012/13 Lehrstuhlinhaber der Soziologie II: soziologische Gegenwartsdiagnosen der FernUniversität in Hagen; Forschungsaufträge führten an die London School of Economics and Political Science und die ENS Cachan/Paris.

Der Arbeitsbereich Soziologie II untersucht die Struktur und Dynamik moderner Gegenwartsgesellschaften.

Pointierte Gesellschaftsbestimmungen wie „Finanzmarktkapitalismus“ oder „Individualisierung“ dienen dabei ebenso der Interpretation dieser Gesellschaften wie sie Grundlage ihrer Kritik und Veränderung sind; derzeitiges DFG-Projekt: "Taxonomien des Selbst. Zur Genese und Verbreitung kalkulativer Praktiken der Selbstinspektion".

Tim Kähler, Bürgermeister der Stadt Herford

der Vortragsveranstaltung ist der Förderverein des Studienzentrums Herford eV, der sein 10 jähriges Bestehen feiert und im Anschluss an Festvortrag und Diskussion zu einem kleinen Imbiss einlädt

