Veranstaltung

Hochschulinformationstage

Informationsveranstaltung für alle Interessierten

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 19.05.2017 13:00 - 18:00 Team des Regionalzentrums Karlsruhe Jugendstil-Festhalle, Mahlastraße 3, 76829 Landau Sa, 20.05.2017 10:00 - 15:00 Team des Regionalzentrums Karlsruhe Jugendstil-Festhalle, Mahlastraße 3, 76829 Landau

Besuchen Sie uns an unserem Stand auf der Messe, wo wir Sie gerne über Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten an der FernUniversität (mit oder ohne Abitur) sowie das Betreuungsangebot in unserem Regionalzentrum Karlsruhe bzw. am Fernstudienzentrum Saarbrücken informieren.

Nähere Informationen erhalten Sie in der Veranstaltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit.