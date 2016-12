Veranstaltung

Mit individuellen Angeboten beteiligen sich Regional- und Studienzentren der FernUniversität in Hagen am Bundesweiten Fernstudientag.

Im Blickpunkt der Regional- und Studienzentren stehen die universitären Fernstudienangebote. Sie sind für Berufstätige, Auszubildende, Abiturientinnen und Abiturienten ebenso interessant wie für beruflich Qualifizierte ohne Abitur. Das höchst flexible Studiensystem der einzigen deutschsprachigen staatlichen FernUniversität wird zudem von immer mehr jungen Menschen im Bundesfreiwilligendienst und im freiwilligen sozialen Jahr genutzt.

Die FernUniversität bietet u.a. universitäre Bachelor- und Masterstudiengänge mit staatlichen Abschlüssen an. Studiert werden sie im Blended Learning, einem didaktisch wohl abgestimmten Mix aus schriftlichen Medien, elektronischen Datenträgern und dem Internet. Bei den Präsenzphasen, umfassenden Betreuungsangeboten und Kontaktmöglichkeiten mit Lehrenden und anderen Studierenden spielen auch die Regional- und Studienzentren eine bedeutende Rolle.

Anlässlich des Fernstudientages lädt das Team des Regionalzentrums Karlsruhe am 10.03.2017 alle Studieninteressierte zu einem offenen Beratungsnachmittag ein.

Sie möchten nach Schulabschluss etwa während eines Freiwilligendienstes und/oder Auslandsjahres schon einmal in den akademischen Betrieb per Fernstudium hineinschnuppern? Oder neben Ihrer beruflichen Tätigkeit ein wissenschaftliches Studium aufnehmen? Ob ein Bachelor- oder Masterstudiengang, ein individuell zugeschnittenes fachübergreifendes Akademiestudium oder besondere Weiterbildungsseminare – die FernUniversität in Hagen ermöglicht ein ortsunabhängiges, zeitlich flexibles und am individuellen Bedarf orientiertes Studium für Menschen mit und ohne Abitur.

Das Regionalzentrum Karlsruhe bietet Ihnen am offenen Beratungsnachmittag mehrere Informationswege an:

Beratung und Information vor Ort:

Gelegenheit zur individuellen Beratung

Einsichtnahme in das Studienmaterial der Fernuniversität

Informationsvortrag zum Studienangebot der Fernuniversität um 18:00 Uhr

Beratung und Information aus der Ferne:

individuelle telefonische Beratung Tel. 0721 93380991

Online-Beratung: Zugang über unteren Button!​​​​

Live-Stream des Informationsvortrags ​​​zum Studienangebot der Fernuniversität um 18:00 Uhr: Zugang über unteren Button!

Beispiel-Klausuren: [Link wird noch veröffentlicht!]

Einsicht in das aktuelle Studienmaterial: [Link wird noch veröffentlicht!]

Zur Online-Beratung:

​​Bitte loggen Sie sich über obigen Button möglichst mit Headset und Mikro, optional auch mit Webcam, zum angegebenen Termin ein.

Davor empfehlen wir einen kurzen vorbereitenden Technikcheck.​