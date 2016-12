Veranstaltung

Messe "Jobs for future"

Besuchen Sie uns an unserem Stand auf der Messe

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Do, 16.02.2017 10:00 - 17:00 Team des Regionalzentrums Karlsruhe sowie des Fernstudienzentrums Saarbrücken Maimarktgelände,

Xaver-Fuhr-Str. 101;

68163 Mannheim Fr, 17.02.2017 10:00 - 17:00 Team des Regionalzentrums Karlsruhe sowie des Fernstudienzentrums Saarbrücken Maimarktgelände,

Xaver-Fuhr-Str. 101;

68163 Mannheim Sa, 18.02.2017 10:00 - 17:00 Team des Regionalzentrums Karlsruhe sowie des Fernstudienzentrums Saarbrücken Maimarktgelände,

Xaver-Fuhr-Str. 101;

68163 Mannheim

Die Jobs for Future ist eine jährliche Messe rund um die Themen Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, die in Mannheim seit dem Jahr 2001 und in Villingen-Schwenningen seit dem Jahr 2003 veranstaltet wird.

Auch die FernUniversität in Hagen ist im Februar 2017 wieder mit dem Regionalzentrum Karlsruhe und dem Fernstudienzentrum an der Universität des Saarlandes (Saarbrücken) dabei.

Besuchen Sie uns an unserem gemeinsamen Stand auf der Messe und informieren Sie sich über unser Angebot an Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudienangeboten.

Das Programm und nähere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit auf der Seite:

Jobs for future

Der Eintritt ist frei.