Studium der Rechtswissenschaft in der "Residenz des Rechts"

Das Fernstudium zum Bachelor of Laws, Master of Laws und/oder zur Ersten Juristischen Staatsprüfung am Regionalzentrum Karlsruhe der FernUniversität in Hagen

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Di, 12.12.2017 17:00 - 19:00 Dr. Timo Zeiske (Studiengangskoordinator im Zentralbereich der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FernUniversität in Hagen), Benjamin Bubenheimer (Studienberater im Regionalzentrum Karlsruhe der FernUniversität in Hagen) Seminarraum BASEL im Regionalzentrum Karlsruhe

Ein komplettes Jura-Studium in Karlsruhe ermöglicht nur die FernUniversität in Hagen. Als deren Niederlassung in der „Residenz des Rechts“ bietet das Regionalzentrum Karlsruhe folgende Fernstudiengänge an:

Bachelor of Laws (LL.B.)

Master of Laws (LL.M.)

Studium zur Ersten Juristischen Prüfung (EJP)

Ob berufsbegleitend oder in besonderen Lebenssituationen, in Teilzeit oder in Vollzeit – die einzige staatliche Fernuniversität im deutschsprachigen Raum ermöglicht ein ortsunabhängiges, zeitlich flexibles und am individuellen Bedarf orientiertes kostengünstiges Studium der Rechtswissenschaft, auch für beruflich qualifizierte Menschen ohne Abitur. Das einzigartige „Hagener Modell“ der Rechtswissenschaftlichen Fakultät bietet die Möglichkeit, den universitären Teil der Ersten Juristischen Prüfung im Fernstudium abzulegen und auf diesem Wege neben dem Bachelorabschluss auch die Zulassung zum staatlichen Pflichtfachteil zu erlangen.

Die Veranstaltung informiert über das besondere Studiensystem der FernUniversität, die einzelnen Studiengänge und das Weiterbildungsangebot im rechtswissenschaftlichen Bereich, wobei auch die methodischen Anforderungen eines Jura-Studiums nicht zu kurz kommen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur persönlichen Kurzberatung bzw. zur Terminvereinbarung für ein vertiefendes Beratungsgespräch.

Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.