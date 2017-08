Arbeitsmarktperspektiven der Studiengänge an der FernUniversität in Hagen

offene Informationsveranstaltung

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 02.03.2018 16:00 - 20:00 Team der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt und Team des Regionalzentrums Karlsruhe Seminarräume STRASBOURG, COLMAR, MEDIENRAUM im Regionalzentrum Karlsruhe

Berufsfelder und Arbeitsmarktperspektiven im Fernstudium.

Informationsveranstaltung zum Bundesweiten Fernstudientag

Das Studienangebot der FernUniversität in Hagen im Überblick

Benjamin Bubenheimer und Anja Wunsch

FernUniversität in Hagen, Regionalzentrum Karlsruhe, Studienberatung

Die Berufsfelder und Arbeitsmarktperspektiven der Studiengänge der FernUniversität in Hagen

Petra Gögelein und Elisabeth Zenkner

Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, Hochschulteam

Die Veranstaltung bietet einen einleitenden Überblick über das Studienangebot der FernUniversität in Hagen und informiert über die beruflichen Perspektiven der einzelnen Fernstudiengänge, wobei auch jeweils die Lage des Arbeitsmarkts thematisiert wird. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich in einer offenen Diskussionsrunde auszutauschen, ggf. eine Kurzberatung in Anspruch zu nehmen oder einen Termin für eine tiefergehende Beratung beim Hochschulteam der Agentur für Arbeit oder der Studienberatung der FernUniversität vor Ort zu vereinbaren. Alle Fernstudieninteressierte sowie Studierende und Absolventen der FernUniversität in Hagen sind herzlich eingeladen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Fr, 2. März 2018, 17-19 Uhr

im Regionalzentrum Karlsruhe der FernUniversität in Hagen

Kriegsstr. 100 (Postbankgebäude am Ettlinger Tor, 2. OG)

76133 Karlsruhe

Tel.: +49 721 93380991

www.fernuni-hagen.de/karlsruhe