Veranstaltung

KarriereStart: Die Bildungs-, Job- und Gründermesse in Sachsen

Veranstaltungsort: Dresden

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 19.01.2018 09:00 - 17:00 Team Regionalzentrum Leipzig MESSE DRESDEN 01067 Dresden, Messering 6 Sa, 20.01.2018 10:00 - 17:00 Team Regionalzentrum Leipzig MESSE DRESDEN 01067 Dresden, Messering 6 So, 21.01.2018 10:00 - 17:00 Team Regionalzentrum Leipzig MESSE DRESDEN 01067 Dresden, Messering 6

Vom 19.01. bis 21.01.2018 findet die Bildungs-, Job- und Gründermesse "KarriereStart" in Dresden statt.

Auch die FernUniversität in Hagen ist mit einem Messestand vertreten. Das Team des Regionalzentrums Leipzig bietet persönliche Beratung am Messestand an. In Gesprächen haben Studieninteressierte die Gelegenheit, sich ausführlich über das Studienangebot der FernUniversität in Hagen zu informieren und individuelle Fragen zu klären.

Weitere Informationen unter www.messe-karrierestart.de/.