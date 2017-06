Sie haben Fragen zum Studium an der FernUniversität?

Die Studienberatung des Regionalzentrums Hagen bietet am 11.Juli 2017 in der Zeit von 15.00 bis 19.00 Uhr eine offene Sprechstunde zu Fragen rund um das Fernstudium an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bitte beachten Sie, dass es bei den offenen Angeboten (ohne Terminvereinbarung) ggf. zu Wartezeiten kommen kann.