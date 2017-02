Veranstaltung

Das Studienzentrum Lippstadt der FernUni in Hagen beteiligt sich mit einem Info-Stand an der Westfälischen Studienbörse auf dem Campus der Hochschule Hamm-Lippstadt. Herzlich eingeladen sind Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Gymnasien, Geamtschulen und aus den gymnasialen Oberstufen der Berufskollegs. Im Programm sind Vorträge rund um die Studienorganisation entalten. Z.B.Überbrückung bei Studienplatzabsage, Finanzierung mit BAfög bzw. Stipendien, duale Studiengänge in Kooperation mit Unternehmen. Einstellungstests von Hochschulen und Spracheignungstests.

Zwischen Bielefeld und Bochum, Münster und Iserlohn sind die meisten staatlich anerkannten Hochschulen vertreten.

Die FernUniversität in Hagen ist ebenfalls eine staatliche Hochschule in Nordrhein-Westfalen und unterliegt den gleichen Bedingungen wie andere Hochschulen. Die Bachelorstudiengänge an der FernUniversität in Hagen bieten eine fundierte berufsorientierte, wissenschaftliche Ausbildung und führen zum Bachelor- dem ersten akademischen Hochschulsabschluss. Es werden verstärkt auf konkrete Berufsfelder ausgerichtete Elemente angeboten, mit denen Studierende neben den Fachkenntnissen auch Methoden- und Schlüsselkompetenzen erwerben.

Wir freuen uns, Sie dort anzutreffen, um Sie über unser Angebot zu informieren.