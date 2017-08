Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Status Di, 19.09.2017 20:00 - 21:30 Prof. H.-J. Schmerer Romaneum, Brückstr.1, 41460 Neuss, Pauline-Sels-Saal anmelden

Erstmalig richten das Regionalzentrum Neuss und die Volkshochschule Neuss eine gemeinsame Veranstaltung zum Semesterauftakt aus. Zu Gast ist Prof. Dr. Hans-Jörg Schmerer, Leiter des Lehrgebiets Volkswirtschaftslehre, insbesondere Internationale Ökonomie an der FernUniversität in Hagen.



In seinem Vortrag stellt er die Neue Seidenstraße in den Mittelpunkt: angelehnt an die historischen Handelsrouten der Seidenstraße, welche China mit den Staaten Zentralasiens verband, plant die chinesische Regierung seit 2013 die Etablierung eines zeitgemäßen Netzwerkes aus Straßen, Schienen, Häfen und Pipelines um u.a. die geopolitische Position Chinas weiter zu festigen. Der Vortrag wird sich kritisch mit den Chancen und Risiken des Projekts für China und den Rest der Welt auseinandersetzen.