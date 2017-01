Veranstaltung

MASTER AND MORE Messe Düsseldorf

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 05.05.2017 09:00 - 16:00 Team des RZ Neuss Boui Boui Bilk, Suitbertusstr. 149, 40223 Düsseldorf

Am 05.05.2017 findet die Karrieremesse "MASTER AND MORE Messe Düsseldorf" im Boui Boui Bilk in Düsseldorf statt.

Auf dieser Messe ist das Regionalzentrum Neuss der FernUniversität Hagen mit einem Informationsstand vertreten. Unsere Studienberaterinnen informieren Sie vor Ort gerne zu allen Fragen rund um das Fernstudium.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand!

