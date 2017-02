Veranstaltung

Langer Abend der Beratung

Was kann ich an der FernUniversität in Hagen studieren und wie funktioniert ein Fernstudium?

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Do, 22.06.2017 15:00 - 19:00 Mitarbeiterinnen RZ Nürnberg Regionalzentrum Nürnberg, Pirckheimerstraße 68

An diesem Tag lohnt es sich für alle Studieninteressierten, einmal bei der „FernUni vor Ort“ vorbeizuschauen. Mit individuellen Beratungsangeboten, Infovorträgen und offenen Fragerunden rund um das Studium an der FernUniversität bietet Ihnen die Studienberatung eine bunte Palette an Informationsmöglichkeiten.

Das Fernstudiensystem ermöglicht Berufstätigen ein Universitätsstudium ohne Unterbrechung ihres Karriereweges. Es ist damit eine interessante Möglichkeit, sich auf neue Aufgaben vorzubereiten – bei vorhandener beruflicher Qualifikation auch ohne Abitur. Auch für Studieninteressierte mit familiären Verpflichtungen oder für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist das Fernstudium oftmals eine sinnvolle Alternative zum Präsenzstudium.

Das gleiche gilt für Abiturientinnen und Abiturienten, wenn sie schon während der Ausbildung mit einem Studium beginnen möchten oder sich für den Bundesfreiwilligendienst, ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr bzw. ein Auslandsjahr entschieden haben.

Die universitären staatlichen Bachelorabschlüsse qualifizieren für Masterstudiengänge, die ebenfalls von der FernUniversität angeboten werden. Studiert wird auf der Basis einer speziellen Fernstudiendidaktik mit schriftlichen und digitalen Medien.