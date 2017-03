So erreichen Sie gelassen Ihre Ziele!

Veranstaltung in Kooperation mit dem Bildungszentrum Nürnberg

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Sa, 15.07.2017 09:00 - 16:15 Nico Pirner südpunkt Forum für Bildung und Kultur Pillenreuther Straße 147 Nürnberg

In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie gelassen Ihre Ziele erreichen. Wir arbeiten mit Visionen, feilen an der konkreten Zielformulierung und überlegen uns Umsetzungsstrategien. Nach dem Seminar wissen Sie, was bei der Zielarbeit entscheidend ist: Hin zum Erfolg, anstatt weg vom Misserfolg.

Inhalte des Seminars:

• Einführung in die strategische Visionsarbeit

• Zieleformulierung

• Aufbau von Zielestrukturen

• Umsetzungsstrategien

Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie hier [externer Link].

Es gelten die AGB [externer Link] und die Entgeltordnung [externer Link] des Bildungszentrums Nürnberg.