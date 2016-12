Veranstaltung

Tag der Beratung

für Studieninteressierte und Studierende aller Fakultäten

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Do, 19.01.2017 15:00 - 19:00 Mitarbeiterinnen des RZ Nürnberg Regionalzentrum Nürnberg, Pirckheimerstr. 68, 90408 Nürnberg

Am 19. Januar 2017 steht das Regionalzentrum Nürnberg der FernUniversität in Hagen für alle interessierten Besucherinnen und Besucher sowie Studierenden -gerne auch mit Familien- offen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige staatliche FernUniversität im deutschsprachigen Raum. Wer neben dem Beruf einen Hochschulabschluss anstrebt, ist an der FernUniversität genau richtig. Sie stellt mit ihrem sehr flexiblen Studiersystem eine attraktive Alternative zu einem Präsenzstudium dar. Das Angebot an Bachelor- und Masterabschlüssen ist umfangreich und bewegt sich wissenschaftlich auf höchstem Niveau. Auch für beruflich Qualifizierte ohne Abitur steht die FernUniversität offen.

Im Vorfeld stellen sich viele Fragen:

Was ist eigentlich ein Fernstudium und wie läuft es ab?

Welche Studiengänge gibt es?

Wie sieht das Studienmaterial aus?

All diesen Fragen können Sie an diesem Tag nachgehen.

Es wird einen Infovortrag zu dem Studienangebot sowie den Zugangsberechtigungen der Fernuniversität in Hagen geben. Sie haben die Möglichkeit Studienmaterialien einzusehen und sich mit unseren Räumlichkeiten vertraut zu machen. Gern beantworten wir auch ganz individuelle Fragen. Zudem besteht die Möglichkeit sich direkt einzuschreiben.

17:30 – 18:30 Uhr Vortrag: Informationen zu den Studiengängen und Zugangsberechtigungen an der FernUniversität in Hagen