Veranstaltung

5. Studienmesse:BA

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Sa, 18.02.2017 10:00 - 15:00 Konzert- und Kongresshalle Bamberg, Mußstraße 1, 96047 Bamberg

Das Regionalzentrum Nürnberg nimmt an der 5. Studienmesse in Bamberg am 18.02.2017 von 10 bis 15 Uhr teil.

Gerne informieren und beraten wir Sie an unserem Stand über die Bachelor- und Masterstudiengänge der FernUniversität in Hagen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige öffentlich-rechtliche FernUniversität im deutschsprachigen Raum und bietet mit Ihrem sehr flexiblen Studiensystem des Blended-Learning eine attraktive Alternative zum Präsenzstudium an.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie hier [externer Link].