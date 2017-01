Veranstaltung

22. Studienbasar am Melanchthon-Gymnasium Nürnberg

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 10.03.2017 09:00 - 14:00 Melanchthon-Gymnasium Nürnberg, Sulzbacher Str. 32, 90489 Nürnberg Sa, 11.03.2017 09:30 - 12:00 Melanchthon-Gymnasium Nürnberg, Sulzbacher Str. 32, 90489 Nürnberg

Das Regionalzentrum Nürnberg nimmt an dem 22. Studienbasar am Melanchthon-Gymnasium Nürnberg am 10. und 11.03.2017 teil.

Gerne informieren und beraten wir Sie an unserem Stand über die Bachelor- und Masterstudiengänge der FernUniversität in Hagen.

Die FernUniversität in Hagen ist die einzige öffentlich-rechtliche FernUniversität im deutschsprachigen Raum und bietet mit Ihrem sehr flexiblen Studiensystem des Blended-Learning eine attraktive Alternative zum Präsenzstudium an.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie hier [externer Link].