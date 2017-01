Berufsbegleitend studieren mit und ohne Abitur

Das Universitätsstudium an der FernUniversität in Hagen

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Di, 30.05.2017 18:00 - 19:30 Renate Ursula Kiener-Weiß Regionalzentrum Stuttgart

Die Fachleute der FernUniversität informieren nicht nur über die Studiengänge, die Wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote, den Studienablauf und die Besonderheiten des FernUni-Studiums, sondern auch über die Voraussetzungen, um mit und ohne Abitur zu einem Universitätsabschluss zu kommen.

Das Studienkonzept der FernUniversität bietet den Studierenden maximale örtliche und zeitliche Flexibilität, im berufsbegleitenden Teilzeit- wie im Vollzeitstudium. Dadurch ist es für alle Studieninteressierten eine interessante Alternative, die durch ihre Berufstätigkeit, familiäre Verpflichtungen, eingeschränkte Mobilität oder aus anderen Gründen keine Präsenzuniversität besuchen können oder wollen.

Studieren kann man an der FernUniversität bei entsprechender beruflicher Qualifikation auch ohne Abitur.

Die universitären staatlichen Bachelorabschlüsse qualifizieren für Masterstudiengänge, die ebenfalls von der FernUniversität angeboten werden. Studiert wird auf Basis einer speziellen Fernstudiendidaktik mit schriftlichen und digitalen Medien. Dabei spielen die Regional- und Studienzentren mit Präsenzangeboten, umfassender Betreuung und Kontaktmöglichkeiten eine bedeutende Rolle.



Nach einem informativen Vortrag haben Sie Gelegenheit Ihre Fragen und offenen Punkte mit unserer Studienberaterin zu besprechen.



Veranstaltungsort:

Technische Akademie für berufliche Bildung Schwäbisch Gmünd e.V.

Lorcher Str. 119

73529 Schwäbisch Gmünd



Weitere Termine in Stuttgart und Schwäbisch Gmünd:

21.06.2017 – Info-Veranstaltung mit Beratungsmöglichkeit in Schwäbisch Gmünd

13.07.2017 – Info-Veranstaltung mit Beratungsmöglichkeit in Schwäbisch Gmünd

19.07.2017 – Info-Veranstaltung in Stuttgart