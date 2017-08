Veranstaltung

Beratungsnachmittag in Schwäbisch Gmünd

Für Studierende und Studieninteressierte

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Do, 14.12.2017 14:00 - 17:00 Renate Ursula Kiener-Weiß Technische Akademie in Schwäbisch Gmünd

Die Studienberaterin des Regionalzentrums Stuttgart lädt am 14.12.2017 von 14:00 bis 17:00 Uhr zu einem Beratungsnachmittag für Studierende und Studieninteressierte an die Technische Akademie in Schwäbisch Gmünd ein.



Die renommierte FernUniversität in Hagen bietet Menschen die Möglichkeit, neben beruflichen und familiären Verpflichtungen einen akademischen Grad an einer staatlichen Universität zu absolvieren. Die vier Fakultäten der FernUniversität bieten in unterschiedlichen Studiengängen zahlreiche Bachelor- und Masterabschlüsse sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten an.

An unserem Beratungsnachmittag haben Sie Gelegenheit Ihre Fragen und offenen Punkte zum Fernstudium an der FernUniversität in Hagen mit unserer Studienberaterin zu besprechen. Bitte vereinbaren Sie Ihren individuellen Beratungstermin unter Tel.: 0711/88796-737 oder per Mail an regionalzentrum.stuttgart@fernuni-hagen.de.