Veranstaltung

Die Messe rund um das Thema Masterstudium

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Sa, 18.11.2017 09:00 - 16:00 Team Regionalzentrum Stuttgart ICS Internationales Congresscenter Stuttgart

Die „Master and More“ ist die Studienwahlmesse rund um das Thema Masterstudium



Die FernUniversität in Hagen ist am 18.11.2017 wieder mit dem Regionalzentrum Stuttgart dabei. Besuchen Sie uns an unserem Stand auf der Messe und informieren Sie sich über unser Angebot an Masterstudiengängen.



Nähere Informationen zur Messe erhalten Sie hier: Master and More Stuttgart.



Ort:

Internationales Congresscenter Stuttgart, Saal C1 (Anfahrt).