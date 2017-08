Veranstaltung

Offener Tag der Beratung

Termin(e) Uhrzeit Leitung Ort/Raum Fr, 24.11.2017 10:00 - 19:00 Team des Regionalzentrums Stuttgart Regionalzentrum Stuttgart

Das Regionalzentrum Stuttgart lädt am 24.11.2017 von 10:00 bis 19:00 Uhr zum offenen Tag der Beratung ein. Alle interessierten Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen.



Die renommierte FernUniversität in Hagen bietet Menschen die Möglichkeit, neben beruflichen und familiären Verpflichtungen einen akademischen Grad an einer staatlichen Universität zu absolvieren. Die vier Fakultäten der FernUniversität bieten in unterschiedlichen Studiengängen zahlreiche Bachelor- und Masterabschlüsse sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten an.



An dem offenen Tag der Beratung informieren wir Sie über

das gesamte Studienangebot der FernUniversität in Hagen

den Ablauf eines Fernstudiums

die Zugangsvoraussetzungen mit und ohne Abitur

das inhaltliche Niveau der Studiengänge (Musterstudienbriefe liegen zur Ansicht aus).

Info-Vortrag um 17:30 Uhr

Nach einem informativen Vortrag haben Sie Gelegenheit Ihre Fragen und offenen Punkte mit unserer Studienberaterin zu besprechen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!