Aktuelles - Dezember 2016

Prof. Dr. Helmut Wagner, Inhaber des Lehrstuhls für VWL, insb. Makroökonomik an der FernUniversität in Hagen, wird auf Einladung des Asian Development Bank Institute (ADBI) und der Chinese Academy of Social Sciences (CASS) zu einer von beiden veranstalteten Konferenz über „Middle-Income Trap in Asia“ nach Japan fliegen.

CASS ist der bedeutendste Think Tank in Asien und ADBI der zweitbedeutendste „government-affiliated“ Think Tank der Welt (nach einem renommierten Think-Tank-Ranking des Foreign Policy Magazine und der amerikanischen University of Pennsylvania). Wagner und seine Koautorin Linda Glawe wurden von CASS und ADBI gebeten, ihre gemeinsame neue Arbeit zu „China in the Middle-Income Trap?“ vorzutragen und als Discussants zu einem Vortrag über „FDI, Trade and Economic Growth“ zu agieren.

„China and the World“

Bereits Mitte November war Prof. Wagner einer Einladung des Konfuzius-Instituts Frankfurt gefolgt, an der Universität Frankfurt auf der internationalen Konferenz „One Belt and One Road - China and the World“ einen Vortrag zu „The Building-Up of New Imbalances in China: The Dilemma with 'Rebalancing'“ zu halten.

Außerdem ist Prof. Wagner von der Graduate School of Economics der University of Kobe gebeten worden, einen Vortrag an der Universität Kobe zu seinen neueren Forschungsarbeiten zu halten.