Aktuelles - Januar 2017

Die Digitalisierung durchdringt auch an den Hochschulen alle Bereiche. Sie bringt Veränderungsprozesse in Studium und Lehre, in der Forschung und Verwaltung mit sich. Hochschulen haben sich auf den Weg gemacht, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Um gemeinsam an weiteren Perspektiven zu arbeiten, bringt die FernUniversität in Hagen Expertinnen und Experten am 25. Januar in Berlin zusammen: „Veränderung durch Digitalisierung – Lernen von anderen Branchen“.

In einigen Branchen der Wirtschaft hat die Digitalisierung bereits zu einem tiefgreifenden Wandel geführt. In den „Pionierbranchen“ Medien und Musik sind Anpassungen über völlig neue Geschäftsmodelle erfolgt.

Dynamik der Digitalisierung

Auch Hochschulen müssen sich auf derartige Einschnitte vorbereiten. Hier gilt es von anderen Bereichen zu lernen und die Dynamik der Veränderungsprozesse, die auch das Lernen und Lehren beeinflussen, rechtzeitig mitzugestalten. Stichworte sind etwa neue Nutzungsstrukturen, innovative Formen der Interaktion und Gemeinschaftlichkeit, „User generated Content“ und neue Rollen im Arbeits-und Lernprozess.

Auf der Veranstaltung in der Landesvertretung NRW in Berlin werden die digitale Transformation in der Wirtschaft genauer betrachtet und verwandte Prozesse an den Hochschulen sichtbar gemacht. „Dabei wollen wir über die Treiber für Digitalisierung als nicht nur technische, sondern auch kulturelle Prozesse diskutieren“, sagt FernUni-Rektorin Prof. Dr. Ada Pellert. „Die vielfältige Natur der Veränderungen macht sie besonders wirkmächtig und eben auch vielfältig gestaltbar.“ Auf dem Abschlusspodium werden die Transformationserfahrungen aus der Wirtschaft für das Organisationsfeld der Hochschulen und der Hochschulbildung kritisch reflektiert.

Eine kurzfristige Anmeldung ist noch bis zum 18. Januar möglich.