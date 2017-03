Aktuelles - März 2017

Internationale Konferenz in Dublin

Dr. Katharina Ebner, Habilitandin am Lehrstuhl für BWL, insb. betriebliche Anwendungssysteme, und Prof. Dr. Stefan Smolnik haben jetzt an der 37. International Conference on Information Systems in Dublin, Irland, teilgenommen. Im Rahmen des Workshops der Diffusion Interest Group In Information Technology (DIGIT) haben sie das Manuskript "From Efficiency to Innovativeness: Post-Adoption IT Use Types and Related Outcomes" vorgestellt, das in Koautorenschaft mit Prof. Geneviève Bassellier von der McGill University, Montreal, Kanada, entstanden ist. Die zahlreichen Sessions und Panels auf der ICIS gaben einen sehr guten Überblick über aktuelle Forschungsschwerpunkte der Wirtschaftsinformatik-/Information-Systems-Forschungsgemeinschaft. Bei über 1.700 Teilnehmern ergaben sich zudem eine ganze Fülle an Gesprächsmöglichkeiten und Netzwerkaktivitäten.