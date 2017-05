Aktuelles - Mai 2017

Rechtsstatus und aktuelle Probleme des Islams in Spanien

Um die aktuellen Probleme des Islams in Spanien dreht sich der nächste Teil der Vortragsreihe „Europäische Verfassungswissenschaften“ am Donnerstag, 8. Juni. Zu Gast an der FernUniversität in Hagen ist Prof. Dr. María José Roca Fernández, Expertin für Staatskirchenrecht an der Universidad Complutense de Madrid. In Ihrem Vortrag wird sie unter anderem Fragen zum Selbstbestimmungsrecht der islamischen Religionsgemeinschaft in Spanien, zum islamischen Religionsunterricht, zu Maßnahmen im Bereich des Familien- und Arbeitsrechts sowie der Kommunalverwaltung diskutieren.

Veranstaltungsort ist das TGZ-Gebäude der FernUniversität, Ellipse (EG), Universitätsstr. 11, 58097 Hagen. Der etwa einstündige Vortrag beginnt um 17 Uhr, anschließend bleibt noch Zeit für eine Diskussion. Der Eintritt ist frei.

Die Vortragsreihe „Europäische Verfassungswissenschaften“ wird vom Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische Verfassungswissenschaften im Rahmen des Hagener Forschungsdialogs der FernUniversität veranstaltet.