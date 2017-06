Aktuelles - Juni 2017

Beitrag in Fachzeitschrift Sociology and Anthropology

Dr. Franka Schäfer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrgebiet Soziologie I / Allgemeine Soziologie und Soziologische Theorie, hat einen Beitrag in der internationalen und peer reviewed Fachzeitschrift Sociology and Anthropology publiziert. Der Aufsatztitel lautet: "Protest between Discourse and Practice - On the Relationship of Affective Discourses and Practices of Moving Protest Forms with the Example of the Yippie Festival of Life“. Inhaltlich geht es um einen adäquaten Affektbegriff in der Erforschung von Protestformen zwischen Diskurs- und Praxistheorie.

Die vollständige Quellenangabe und der Link:

Schäfer, Franka (2017): Protest between Discourse and Practice - On the Relationship of Affective Discourses and Practices of Moving Protest Forms with the Example of the Yippie Festival of Life. Sociology and Anthropology, Vol. 5 (6), pp. 495 - 501. doi: 10.13189/sa.2017.050609.

Zum Online-Artikel