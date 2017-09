Aktuelles - September 2017

„Transkultur! Wer spricht? Wer hört zu? Wer verbindet?“

Die Globalisierung macht auch vor der Kultur nicht Halt: In einer globalisierten Welt sind Kulturen nicht mehr klar voneinander abzutrennen und zu unterscheiden. Sie vermischen und durchdringen sich, gehen neue hybride Repräsentationsformen ein. Dafür hat sich der Begriff „Transkultur“ durchgesetzt. Die Tagung „Transkultur! Wer spricht? Wer hört zu? Wer verbindet? Erkundungen in einem sich wandelnden Forschungs- und Praxisfeld“ stellt am 12. und 13. Oktober in Berlin Akteurinnen und Akteure aus den verschiedensten Bereichen vor, die sich intensiv mit der Frage befassen, wie Transkultur zu einer intensiven Vielfalt von Stimmen, Meinungen und hybriden Kommunikationsformen werden kann. Ansätze, Methoden, kreative Ideen für die Praxis werden ebenso vorgestellt wie aktuelle Diskurse aus der Forschung.

Veranstaltungsort ist das das Regionalzentrum Berlin der FernUniversität, Neues Kranzler Eck, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin. Die Veranstaltung ist öffentlich, alle Interessierten sind willkommen. Anmeldungen sind möglich bis 15. September per Mail an tagung.berlin@fernuni-hagen.de.

Trotz einer aktuell massiven Rückkehr populistischer und nationalkultureller Debatten zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass kulturelle Eindeutigkeit eine Illusion ist. Wie kann Transkultur zu einer intensiven Vielfalt von Stimmen, Meinungen und hybriden Kommunikationsformen werden? Zu Wort kommen bei der Veranstaltung Theoretikerinnen und Theoretiker, Praktikerinnen und Praktiker aus verschiedenen Bereichen der Kultur, des Kulturmanagements, der Künste und anderer Gesellschaftsbereiche.

Veranstalterin ist die FernUniversität in Hagen in Kooperation mit dem Goethe-Institut, der Bundeszentrale für politische Bildung, The Movin Network un Borkering Intercultural Exchange. Die akademische Leitung haben Prof. Dr. Thomas Heinze, FernUniversität und TU Kaiserslautern (DISC), und Prof. Dr. Gernot Wolfram, Macromedia Hochschule Berlin / Founder The Moving Network.

Das Programm und weitere ausführliche Informationen sind unter dem Link „Fachtagung Transkultur“ zu finden.