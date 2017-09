Aktuelles - September 2017

Wo ist Ihr Lieblingsplatz auf dem Campus?

FernUni-Wissenschaftlerin Jessica Felgentreu sitzt zwischendurch gern auf dem Weißen Platz. (Fotos: FernUniversität, Pressestelle)

Auf dem FernUni-Campus gibt es viele Plätze, an denen sich Menschen gern aufhalten: wo sie besonders kreativ sind, wo sie Kaffee trinken, ungestört lernen, kurz verschnaufen oder eine nette Aussicht genießen. Wir suchen diese Lieblingsorte und stellen sie vor. Mit einem Zitat, was den Platz ausmacht, mit einem Selfie von der Stelle oder sogar einem 360°-Video. Schreiben Sie uns an presse@fernuni-hagen.de

Der Weiße Platz…

Jessica Felgentreu fühlt sich eigentlich überall auf dem Campus der FernUniversität in Hagen wohl. Denn es erinnert sie daran, dass für sie ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist: Vor einem Jahr wechselte sie aus der Bankbranche als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Lehrgebiet Bildungswissenschaft und Medienpädagogik an die FernUni. „Genau das habe ich mir von dem Moment an erhofft, als ich 2009 für eine Präsenzveranstaltung im Studium zum ersten Mal auf den Campus kam.“ Denn Felgentreu arbeitet nicht nur an der Uni, sondern studiert auch noch hier: im Master eEducation.

„Ich sitze zwischendurch gern hier draußen und freue mich, dass mein Wunsch tatsächlich Realität geworden ist“, sagt sie.

…und das Biotop

Von ihrem Büro aus hat sie einen weiteren #HerzensOrt im Blick: das Biotop am Philipp-Reis-Gebäude, in dem ihr Büro liegt. Beim Blick aus dem Fenster erhascht sie manchmal einen Blick auf die Schildkröte, die in dem kleinen Gewässer lebt.

#HerzensOrte

Die Reihe #HerzensOrte wurde vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW angeregt: Gemeinsam mit nordrhein-westfälischen Hochschulen und Kultureinrichtungen zeigt das Ministerium in den nächsten Wochen einige Impressionen von besonders schönen Plätzen auf deren Geländen (externer Link). #Herzensorte #hiergefälltsmir