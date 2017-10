Aktuelles - Oktober 2017

Artikel zum Aufbau von Ungleichgewichten in China

Wagner, Helmut (2017): „The building up of new imbalances in China: the dilemma with ‚rebalancing‘“, in: International Economics and Economic Policy, vol. 14 (4); S. 701-722

China hat über lange Jahre eine exportgetriebene Wachstumsstrategie verfolgt. Dies generierte nicht nur hohe Wachstumsraten, sondern auch große strukturelle Ungleichgewichte in dem Land. Folglich entschied sich die dortige Regierung in den letzten Jahren zu einem „Rebalancing-Prozess“, der stärker auf heimischen Konsum und Innovationen als Wachstumstreiber setzt. Die Umstellung gestaltet sich jedoch als schwierig. Dies wird in dem Artikel von Helmut Wagner vom Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik, näher erläutert und theoretisch fundiert.

Zum Abstract