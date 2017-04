Veranstaltungen

Vortrag: „Kulturgeschichte des Kalten Krieges“

[ Hagen]

Termin: 02.05.2017

Ort: Gebäude KSW, Raum B 0.025, Universitätsstraße 33

Beginn: 18:15 Uhr

Der Vortrag behandelt die kulturelle und vor allem die populärkulturelle Dimension des Kalten Kriegs. Er fragt nach der Bedeutung kultureller Faktoren in einer mächtepolitischen Auseinandersetzung, die neben geostrategischen und sozioökonomischen sowie weltanschaulichen Fragen auch und gerade kulturelle Implikationen hatte. Dies soll in erster Linie anhand ausgewählter populärkutureller Artefakte, darunter TV-Serien und Kinofilmen veranschaulicht werden. Eine der Fragen, auf die näher eingegangen wird, betrifft die Haltung zur Religion in amerikanischen Filmen und Serien.

Gastreferent Michael Hochgeschwender ist Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte, Empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Sein Gastaufenthalt findet im Rahmen des Forschungskolloquiums des Historischen Instituts an der FernUniversität statt.